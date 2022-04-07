FENERBAHÇE - GALATASARAY HABERLERİ | Hıncal Uluç'tan dikkat çeken

Fenerbahçe Galatasaray maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da karşı karşıya gelecekler. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu derbi öncesinde A Spor yorumcusu Hıncal Uluç dikkat çeken bir yorumda bulundu. Uluç, "Fenerbahçe herhangi bir rakibini yakaladığı zaman atabildiği kadar atıyor. Mesela maçın başında 2-0 öne geçtiği zaman 5'e kadar gidebiliyor. Galatasaray maçın başında 2-0 öne geçse bile taraftar maç sonuna kadar hakemin bitiş düdüğünü bekliyor. Çünkü Galatasaray'da Fenerbahçe'deki ruh yok. Galatasaray'da gelenek attığın golün üstüne yatmak." dedi.