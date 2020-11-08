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Web Tv Video Erman Toroğlu'ndan kritik yorum! Sivasspor Galatasaray maçında pozisyon penaltı mı?

Erman Toroğlu'ndan kritik yorum! Sivasspor Galatasaray maçında pozisyon penaltı mı?

Erman Toroğlu'ndan kritik yorum! Sivasspor Galatasaray maçında pozisyon penaltı mı?
08.11.2020 | 23:27

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta yorumcu, Sivasspor'un ilk yarının uzatma dakikalarında Kayode'nin yerde kaldığı pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu, mücadelenin 45+1. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili "Marcao'nun Kayode'ye yaptığı müdahalenin penaltıyla alakası yok. Böyle penaltı verilirse milyon tane penaltı olur." ifadelerini kullandı.