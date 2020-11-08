Erman Toroğlu'ndan kritik yorum! Sivasspor Galatasaray maçında pozisyon penaltı mı?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Sivasspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta yorumcu, Sivasspor'un ilk yarının uzatma dakikalarında Kayode'nin yerde kaldığı pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu, mücadelenin 45+1. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili "Marcao'nun Kayode'ye yaptığı müdahalenin penaltıyla alakası yok. Böyle penaltı verilirse milyon tane penaltı olur." ifadelerini kullandı.