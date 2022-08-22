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Web Tv Video Beşiktaş Karagümrük maçı sonrası Salih Uçan: Bana takımda kalır gözüyle bakılmıyordu
Beşiktaş Karagümrük maçı sonrası Salih Uçan: Bana takımda kalır gözüyle bakılmıyordu

Beşiktaş Karagümrük maçı sonrası Salih Uçan: Bana takımda kalır gözüyle bakılmıyordu

22.08.2022 | 00:33

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan açıklamalarda bulundu. Uçan, "Bana 'Salih takımda kalır' gözüyle bakılmıyordu. Bu düşünceyi tersine çevirdiğimi düşünüyorum.

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Ciddi sakatlıklar, hastalıklar geçirdim geçen sezon. Çok kilo kaybettim. Bu sezon çok şükür hiç antrenman kaçırmadan, sakatlanmadan devam ediyorum. Fiziksel olarak o mücadeleyi kaçırmamam gerekiyor.

Bana 'Salih Uçan takımda kalır' gözüyle bakılmıyordu. Bu düşünceyi tersine çevirdiğimi düşünüyorum.

Rekabet her zaman olacaktır. Ben iyi bir oyuncuyum. Futbolda 12. yılım. Bugünlere şans eseri gelmedim. Talihsizlikler yaşamadığım sürece hem ben hem de takım için iyi olacaktır. ifadelerini kullandı.

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