BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın istifa edecek mi? "Sorumlusu benim"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında temsilcimiz temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund karşısına çıktı. Almanya'da oynanan maçı siyah beyazlı ekip 5-0 kaybetti. Maç sonunda basın toplantısına çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın'a istifa edip etmeyeceği soruldu. Yalçın, "Kağıdın üstüne yazdığınız şeyler bazen sahaya aynsımayabiliyor. Kötü oynuyoruzs. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Tabi bunun sorumlusu benim. Tek düşündüğümüz Beşiktaş camiası. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı olmadı ve bizim için de sağlıklı gitmiyor. İnşallah en kısa sürede toparlarız." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)