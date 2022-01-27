BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu sözleri! "Minnetle anacağız"

Milli araya girilmesiyle birlikte Beşiktaş, ligin ikinci devresi için Antalya'da kampa girdi. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, burada açıklamalarda bulundu. Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında konuşan Çebi, "Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız. Talihsiz bir olay." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ligin ikinci devresi için Antalya'da kampa giren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Sayın Şafak kardeşimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Annesine, babasına, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Beşiktaş'a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız. Talihsiz bir olay.

Çok üzüldüm. Kendisiyle 2-3 yıl çalışma arkadaşlığım oldu, rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor, takımı burada... Sevdiği renkler, Beşiktaş... Biz de camia mutlu olsun diye uğraşıyoruz. O da Beşiktaş'ın başarılı olmasını isterdi. Nur içinde yatsın.