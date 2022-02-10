Beşiktaş - Göztepe maçı CANLI İZLE! Beşiktaş - Göztepe maçı Türkiye Kupası canlı izle | BEŞİKTAŞ GÖZTEPE ŞİFRESİZ İZLE

Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN | A Spor canlı izle! Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu karşılaşmasında Beşiktaş Göztepe ile karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarından yaşanmaya devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belirleneceği son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. İki takım da tur biletini kaparak kupadaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Göztepe maçıyla ilgili tüm detaylar...

ASpor CANLI YAYIN

⚽BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak Beşiktaş - Göztepe karşılaşması 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.