BAŞAKŞEHİR GALATASARAY SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | İşte Aslan'ın sahaya çıkacağı muhtemel 11! Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Başakşehir - Galatasaray Süper Lig maçını CANLI İZLE | Sezonu kötü geçiren Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında çalışan Başakşehir deplasmanına çıkacak. Aslan maçı kazanıp moral depolamak istiyor. Sarı kırmızılı ekibin Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Cicaldau, Babel, Kerem ve Gomis 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. Müsabaka 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Başakşehir - Galatasaray maçını CANLI izle...