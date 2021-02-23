Ahmet Selim Kul Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu! "Erol Bulut ve Emre Belözoğlu görüşecek"

Son dakika spor haberleri: A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kul, "Fenerbahçe,Trabzonspor maçına Erol Bulut ile çıkacaktır. Kötü bir sonuç alınırsa ise Erol Bulut ile yollar ayrılacak." dedi. Öte yandan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teknik direktör Erol Bulut ile bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı mağlubiyet camiada moralleri bozdu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un takımdaki geleceği sorgulanmaya başladı. Kanarya'da Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut ile bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı.



A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile görüşecek. Bu görüşmeden neler çıkacağını henüz bilmiyoruz. Ancak Erol Bulut, bugün yapılacak idmanda takımın başında yer alacak.