AFAD görüntüleri anbean paylaştı! Hülya Özmet enkaz altından böyle kurtarıldı | Son dakika İzmir Depremi haberleri

Yaşanan deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'de Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaralı olarak kurtarıldı. | Son dakika haberleri

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor.

Son 1,5 saatte Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan'ın ardından Hülya Özmet de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Özmet, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.