Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan David Luiz açıklaması! "Görüşmelerimiz devam ediyor"

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü çekildi. Fikstür çekiminin yapılması sonrasında Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor. En uygun şartlarla getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.