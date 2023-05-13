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Pes etmeyeceğiz

Sivas'ı 4-1 yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Ümraniyespor, bu galibiyeti Başakşehir maçıyla perçinlemek istiyor. Takımın yeni hocası Mustafa Er, “Her maçı tek tek ele alıp son maçımız gibi değerlendirip, son topa kadar mücadele edeceğiz. Pes etmeyeceğiz” dedi.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Pes etmeyeceğiz
Sivas'ı 4-1 yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Ümraniyespor, bu galibiyeti Başakşehir maçıyla perçinlemek istiyor. Takımın yeni hocası Mustafa Er, "Her maçı tek tek ele alıp son maçımız gibi değerlendirip, son topa kadar mücadele edeceğiz. Pes etmeyeceğiz" dedi.
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