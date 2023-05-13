Sivas'ı 4-1 yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Ümraniyespor, bu galibiyeti Başakşehir maçıyla perçinlemek istiyor. Takımın yeni hocası Mustafa Er, “Her maçı tek tek ele alıp son maçımız gibi değerlendirip, son topa kadar mücadele edeceğiz. Pes etmeyeceğiz” dedi.
Sivas'ı 4-1 yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Ümraniyespor, bu galibiyeti Başakşehir maçıyla perçinlemek istiyor. Takımın yeni hocası Mustafa Er, "Her maçı tek tek ele alıp son maçımız gibi değerlendirip, son topa kadar mücadele edeceğiz. Pes etmeyeceğiz" dedi.