Recep Uçar beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor maçı sonrasında maçı değerlendirdi

- Recep Uçar: "Hedefimiz ligde tutunabilmek"



Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, hedeflerinin ligde tutunabilmek olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşırken, mücadele ikinci yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. Mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, futbol konuşulacak bir gün olmadığını belirterek, "Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun Ziya Şengül ağabeyimizi kaybettik. Türk futboluna önemli hizmetleri olan ağabeyimizdi. Benim adıma da zor bir gün. Ahmet Eyüp kardeşimizi depremde kaybetmiş olmamız çok üzücü bir durum. Futbol ailesinin diğer fertleri olan Taner Savut, Christian Atsu, bir çok futbol ailesinin bireyi ve futbol ailesinden olmayan bir çok canı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Maçla ilgili de kısa değerlendirme yapan Uçar şunları söyledi:

"Bizim adımıza ligin özeti olan bir maçtı. Maçtaki stratejimize göre ciddi fırsatlar bulduğumuz bir maç. Sonlandıramazsanız Adana Demirspor takımı çok kaliteli bir takım, sizi cezalandırabiliyor. Bizim de, onların da fırsatlar yakaladığı bir oyun. 90 artılarda bir tane daha yiyebilirdik, travma olabilirdi. 1 puan almayı başardık. Kalan 12 maç var hedefimiz ligde tutunabilmek. Salı gününden itibaren Trabzonspor maçına odaklanacağız. Adana Demirspor takımına başarılar diliyorum."

