Haberler Ümraniyespor Recep Uçar beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor maçı sonrasında maçı değerlendirdi

Recep Uçar beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor maçı sonrasında maçı değerlendirdi

1-1 berabelikle sonuçlanan Ümraniyespor - Adana Demirspor mücadelesi sonrası Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 20:21
Recep Uçar beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor maçı sonrasında maçı değerlendirdi

- Recep Uçar: "Hedefimiz ligde tutunabilmek"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, hedeflerinin ligde tutunabilmek olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşırken, mücadele ikinci yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. Mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, futbol konuşulacak bir gün olmadığını belirterek, "Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun Ziya Şengül ağabeyimizi kaybettik. Türk futboluna önemli hizmetleri olan ağabeyimizdi. Benim adıma da zor bir gün. Ahmet Eyüp kardeşimizi depremde kaybetmiş olmamız çok üzücü bir durum. Futbol ailesinin diğer fertleri olan Taner Savut, Christian Atsu, bir çok futbol ailesinin bireyi ve futbol ailesinden olmayan bir çok canı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Maçla ilgili de kısa değerlendirme yapan Uçar şunları söyledi:

"Bizim adımıza ligin özeti olan bir maçtı. Maçtaki stratejimize göre ciddi fırsatlar bulduğumuz bir maç. Sonlandıramazsanız Adana Demirspor takımı çok kaliteli bir takım, sizi cezalandırabiliyor. Bizim de, onların da fırsatlar yakaladığı bir oyun. 90 artılarda bir tane daha yiyebilirdik, travma olabilirdi. 1 puan almayı başardık. Kalan 12 maç var hedefimiz ligde tutunabilmek. Salı gününden itibaren Trabzonspor maçına odaklanacağız. Adana Demirspor takımına başarılar diliyorum."

DİĞER
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | 26 Şubat 2023 Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle
Umut Evirgen bu kez de Ayça Ayşin Turan ile... Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün,Yunanistan'ın Hadise'si, Melisa Şenolsun derken aşk listesi kabardı
Beşiktaş taraftarından anlamlı davranış!
Beşiktaş'ta şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Futbolcular depremde hayatını kaybedenleri andı!
Ümraniyespor - Adana Demirspor | CANLI
ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
26 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan Ghezzal'a flaş sözler! "Otomatik sigorta gibi" Toroğlu'dan Ghezzal'a flaş sözler! "Otomatik sigorta gibi" 20:17
Galatasaray'dan galibiyet provası! Galatasaray'dan galibiyet provası! 20:05
Beşiktaş taraftarından anlamlı davranış! Beşiktaş taraftarından anlamlı davranış! 19:22
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 18:52
Şenol Güneş: Acımız çok büyük! Şenol Güneş: Acımız çok büyük! 18:40
Tottenham'dan Chelsea'ye geçit yok Tottenham'dan Chelsea'ye geçit yok 18:38
Daha Eski
Ghezzal 4.5 ay sonra ilk 11'de Ghezzal 4.5 ay sonra ilk 11'de 18:20
Ümraniye ile A.Demirspor berabere kaldı! Ümraniye ile A.Demirspor berabere kaldı! 18:05
Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI 17:30
Alanyaspor G.Saray CANLI İZLE Alanyaspor G.Saray CANLI İZLE 17:19
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 17:16
G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! 17:09