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PFDK'dan Ümraniyesporlu Allyson'na 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), HangiKredi Ümraniyespor futbolcusu Allyson'a, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 17 bin 350 lira para cezası verdi.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 17:02
PFDK'dan Ümraniyesporlu Allyson'na 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), HangiKredi Ümraniyespor futbolcusu Allyson'a 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Allyson'a 2 maç men ve 17 bin 350 lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin, ligde Fenerbahçe ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'e 1 maç men ve 26 bin lira, Antalyaspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik'e 26 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Yukatel Kayserispor'a 450 bin, Fenerbahçe'ye 156 bin, MKE Ankaragücü'ne de 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.


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