3. Lig sonuçları

3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, Turgutlu'ya kaybedip liderliği kaptırdı. Eski hocası Mesut Toros'un çalıştırdığı Batman'a bilendi. Kırmızı Grup ekibi Karaman'da teknik direktör Abdullah Ercan istifa etti. Karaman, Ercan'la son 6 maçta 3 puan alabildi. Kırmızı Grup'ta Menemen'in forveti Mertcan Açıkgöz, sarı-lacivertlilerin 6 golünün 3'ünü atarak takımını taşıyan isim oldu.
3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, Turgutlu'ya kaybedip liderliği kaptırdı. Eski hocası Mesut Toros'un çalıştırdığı Batman'a bilendi. Kırmızı Grup ekibi Karaman'da teknik direktör Abdullah Ercan istifa etti. Karaman, Ercan'la son 6 maçta 3 puan alabildi. Kırmızı Grup'ta Menemen'in forveti Mertcan Açıkgöz, sarı-lacivertlilerin 6 golünün 3'ünü atarak takımını taşıyan isim oldu.