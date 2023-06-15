Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Kepez Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, 2. Lig'e yükseldi. İlk yarısı 0-0 biten maçın 68. dakikasında Batuhan Ekinci'nin ortasında Berk Ali Nizam'ın diziyle yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı, maçı 1-0 kazanarak adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Kepez Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, 2. Lig'e yükseldi. İlk yarısı 0-0 biten maçın 68. dakikasında Batuhan Ekinci'nin ortasında Berk Ali Nizam'ın diziyle yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı, maçı 1-0 kazanarak adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.