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Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Kepez Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, 2. Lig'e yükseldi. İlk yarısı 0-0 biten maçın 68. dakikasında Batuhan Ekinci'nin ortasında Berk Ali Nizam'ın diziyle yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı, maçı 1-0 kazanarak adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de
TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Kepez Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, 2. Lig'e yükseldi. İlk yarısı 0-0 biten maçın 68. dakikasında Batuhan Ekinci'nin ortasında Berk Ali Nizam'ın diziyle yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı, maçı 1-0 kazanarak adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.
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Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig'de!
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