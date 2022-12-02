Haberler TFF 3. Lig Karşayaka 'final gibi' maça çıkacak! Mersin İdman Yurdu'nu yenerse...

Karşayaka 'final gibi' maça çıkacak! Mersin İdman Yurdu'nu yenerse...

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, liderliği yakından ilgilendiren bir maça çıkacak. İzmir ekibi, Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Karşıyaka için Mersin maçı, hayati önem taşıyor.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 11:08
Karşayaka 'final gibi' maça çıkacak! Mersin İdman Yurdu'nu yenerse...
Karşıyaka, Cumartesi günü lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılı takım, 8 puan önündeki rakibini yenerek puan farkını 5'e indirmek istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, Cumartesi günü Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 14.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Karşıyaka, hafta içinde Erman Güraçar ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Teknik direktörsüz kalan Kaf-Kaf, ertesi gün Selahaddin Dinçel'in takımın başına getirildiğini duyurmuştu.

Takımla birlikte kısa bir süre geçiren Dinçel, oyuncularına galibiyet için gerekli uyarıları yaptı. Yeşil-kırmızılılar, Yeni Mersin İdman Yurdu'na kaybettiği taktirde şampiyonluk hedefini zora sokmuş olurken arkadan gelen takımlarda Karşıyaka'nın önüne geçmiş olacak. İzmir temsilcisinin, üst lig hedefini devam ettirebilmesi için mutlak bir galibiyete ihtiyacı var. Öte yandan 47 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Aydınspor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor ve Fethiyespor ile şampiyonluk yaşamıştı.
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