Haberler TFF 3. Lig Muşspor Başkanı Kaya’dan hakem kararlarına tepki

Muşspor Başkanı Kaya’dan hakem kararlarına tepki

1984 Muşspor Kulübü Başkanı Nevzat Kaya, üst üste yapılan ve puan kayıplarıyla sonuçlanan hakem hataları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 17:42
Muşspor Başkanı Kaya’dan hakem kararlarına tepki

Muşspor Kulübü Başkanı Nevzat Kaya, 18 yıl aradan sonra yeniden sahne aldıkları TFF 3. Lig'de henüz 4'üncü hafta olmasına rağmen talihsiz hakem kararları sonrası zirvede bulunan bir takım olarak açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti.

"ADALETSİZ HAKEM YÖNETİMİNİ ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDE TAKİP EDİYORUZ"

Dört resmi müsabaka oynadıklarını ve her maçta adaletsiz hakem yönetimlerine şahit olduklarını vurgulayan Başkan Kaya, "Verilmeyen gollerimiz ve penaltılarımızın yanı sıra hakemlerin birçok pozisyonumuzda sergilediği tavır ve verdiği kararlar karşısında şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Türk futbolunun temel sorunları arasında yer alan adaletsiz hakem yönetimini üzüntü içerisinde takip ediyoruz. TFF ve MHK'nın, alt liglere atanan hakemleri, gözlemcileri ve yönetilen maçlarda verilen kararları gözden geçirmesini arzu ediyor, yaşanan tüm gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Muşspor olarak her zaman saha içerisinde kalarak adaletli futbol için gereken tüm mücadeleyi vereceğiz" dedi.

"SKANDAL KARARLAR VERİLİYOR"

Muşspor aleyhine verilen ve puan kayıplarına yol açan maçların pozisyonlarına da değinen Başkan Kaya, "işte skandal kararlar. 1'inci haftada Muşspor - Bergama Belediyespor karşılaşmasında top oyuncumuzun suratına çarpmasına rağmen penaltı kararı verildi. Görüntülerde net bir şekilde görünüyor. 2'inci hafta Arguvan Belediyespor - Muşspor maçında top kale çizgisini net bir şekilde geçmesine rağmen golümüz verilmedi. Yan hakemin uyarısına rağmen orta hakem kararını değiştirmedi. Bir golümüz, oyuncumuz geride olmasına rağmen ofsayt nedeni ile iptal edildi. 3'üncü hafta Muşspor - Çankaya FK maçında hakem tüm takdir haklarını rakipten yana kullanarak oyunun doğal akışına zarar verdi. 4'üncü hafta Bursa Yıldırımspor - Muşspor maçında net golümüz ofsayt nedeniyle verilmedi. Takımımızın savunma hattında yer alan oyuncularımıza 49 dakika içerisinde tam 4 kart çıktı ve tempomuz düşürüldü. Oyunu domine ettiğimiz ikinci yarıda basit düdüklerle oyun temposunun düşmesine sebep olundu. Maç içerisinde beden dili ve sözlü eylemleri ile egolu bir tutum sergileyen, adil ve eşit oyun ilkesinin dışarısına çıkan bu tutumu şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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