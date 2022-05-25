İskenderun FK - Iğdır FK: 1-1 Penaltılar: 7-6 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 3. Lig Yükselme Play-Off Turu'nda İskenderunspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Kritik müsabakada hakem Ali Meteoğlu düdük çaldı. Meteoğlu'nun yardımcılıklarını Burak Akduman ve Hasan Erdoğan yaptı.

Zorlu mücadelenin 90 dakikası karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İskenderunspor'un golünü Enes Soy kaydetti. Iğdır FK'nın golü Suat Kaya'dan geldi.

15'er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca maç seri penaltı vuruşlarına gitti. Penaltı atışları sonucunda 7-6'lık skorla gülen taraf İskenderunspor oldu ve 2. Lig'in yolunu tuttu.