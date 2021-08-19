Haberler TFF 3. Lig Son dakika transfer haberi: Bergama Belediyespor Murat Kayalı'yı kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberi: Bergama Belediyespor Murat Kayalı'yı kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberi: TFF 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı siyahlı ekip geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da forma giyen Murat Kayalı'yı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:01
Son dakika transfer haberi: Bergama Belediyespor Murat Kayalı'yı kadrosuna kattı!

Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da forma giyen Elazığlı futbolcu Murat Kayalı, yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Bergama Belediyespor'la sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da forma giyen Elazığlı futbolcu Murat Kayalı'yı renklerine bağladı. Futbola Elazığspor altyapısında başlayan ve Süper Lig kadrosunda da yer alan Murat, TFF 1, 2 ve 3. Lig düzeyinde çeşitli takımların formasını giydi. Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor ile play-off oynama başarısı gösteren Murat Kayalı, yeni takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ve takımının Burdur'da sürdürdüğü sezon öncesi kampına katıldı.

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