Nazilli Belediyespor - İskenderun Futbol Kulübü: 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Mardin Fosfatspor'a tek golle yenilerek liderliği Fethiyespor'a kaptıran Nazilli Belediyespor evinde İskenderun FK'yı rahat geçti: 3-1. Maçın 14'üncü dakikasında Oktay'la gol perdesini açan Nazilli Belediyespor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Aytaç 55'te farkı ikiye çıkarırken, Mert 75'inci dakikada golleri üçledi. Konuk takımın tek sayısı uzatma anlarında Emre'den geldi. Nazilli Belediyespor bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı. İskenderun FK ise 27 puanda kaldı, Play-Off yarışında yara aldı.
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Mardin Fosfatspor'a tek golle yenilerek liderliği Fethiyespor'a kaptıran Nazilli Belediyespor evinde İskenderun FK'yı rahat geçti: 3-1. Maçın 14'üncü dakikasında Oktay'la gol perdesini açan Nazilli Belediyespor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.