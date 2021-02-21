Haberler TFF 3. Lig Nazilli Belediyespor - İskenderun Futbol Kulübü: 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- : 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta , sahasında 'nü 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:26
Nazilli Belediyespor - İskenderun Futbol Kulübü: 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda 'a tek golle yenilerek liderliği 'a kaptıran evinde 'yı rahat geçti: 3-1. Maçın 14'üncü dakikasında 'la gol perdesini açan Nazilli Belediyespor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

55'te farkı ikiye çıkarırken, 75'inci dakikada golleri üçledi. Konuk takımın tek sayısı uzatma anlarında 'den geldi. Nazilli Belediyespor bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı. İskenderun FK ise 27 puanda kaldı, Play-Off yarışında yara aldı.

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