Haberler TFF 3. Lig Nazillispor'da forma kampanyası!

Nazillispor'da forma kampanyası!

3. Lig ekiplerinden olan , 'nde düzenlenen basın toplantısında taraftarlara seslendi. Takıma destek çağrısında bulunan , "Senin şehrin, senin takımın" sloganıyla yola çıktıklarını ifade etti.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 12:47 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 14:02
Nazillispor'da forma kampanyası!

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri 'da yönetim taraftarların kulübe destek olması için forma kampanyası başlattı.

'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan , kulübe en az 200 TL bağış yapan herkese siyah-beyazlı takımın bu sezon giydiği formaları hediye edileceklerini belirterek, "Senin şehrin, senin takımın sloganıyla yola çıktık. Nazilli Belediyespor'a gönül veren herkesten destek bekliyoruz" dedi.

Toplantıda futbolcular , Bünyamin Karataş ve Oktay Kancı da kampanyaya ilgi gösterilmesini istedi.

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