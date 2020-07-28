Hoşgeldin Pazar
TFF 3. Lig play-off finalinde Somaspor’u ilk yarıda attığı gollerle mağlup eden Pazarspor, 2. Lig’e yükselen son takım oldu. Gollerini Mehmet (2) ve Can attı.
TFF 2. Lig'e son bileti Pazarspor kaptı... A Spor'dan canlı olarak yayınlanan TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Somaspor ile karşılaşan Kaçkar'ın Şahinleri, Mehmet Aytemiz (2) ve Can Vural'ın golleriyle galip gelerek mutlu sona ulaştı: 3-2. Henüz 19. dakikada Mehmet Aytemiz'in golüyle öne geçen Karadeniz temsilcisi, 43'te Mithat'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Can Vural ile değerlendirdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarının uzatma anlarında yine Mithat sahneye çıktı. Orta sahada kaptığı topu süratle rakip ceza sahasına taşıyan Mithat, soldan bindiren Mehmet Aytemiz'i gördü, o da kaleci Tunay'ı mağlup ederek ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. Somaspor'un 73'te Nurettin Çağlar ve 90+3'te Mehmet Uysal ile bulduğu goller yetmedi.
- 28.7.2020
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