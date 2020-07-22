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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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24 şov

24 Erzincan şov

3.Lig play-off yarı final maçında , A.Hopa’yı Kerem (3) ve Hüseyin’in golleriyle yenip finale çıktı.

3.Lig play-off heyecanı A Spor'da başladı. 1. Grup yarı final maçında 24 , Hopa ile Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, rakibini 4-2 mağlup ederek finale adını yazdırdı. İlk yarısı 0-0 biten maçta Erzincan'da Kerem Aktürkoğlu 56, 58 ve 81'de penaltıdan attığı üç golle yıldızlaştı. 86'da Hüseyin, 60'ta kendi kalesine attığı golü affettirdi. 'nın ikinci golünü Tunahan kaydetti. 69'da Hopa'da Ahmet Tuna ve teknik direktör Sadi Tekelioğlu kırmızı gördü.
  1. 22.7.2020
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