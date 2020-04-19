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19 Nisan 2020, Pazar
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terk etmedim

Gemiyi terk etmedim

3. 2. Grup ekibi Karşıyaka'da oynayan , 6. yılını geçirdiği kulübünde çok mutlu olduğunu vurguladı. ön libero, " zor durumdaydı. ihtiyacı vardı. terk etmedim. Kulübü seviyorum" dedi.

3. 2. Grup ekibi Karşıyaka'da oynayan , 6. yılını geçirdiği kulübünde çok mutlu olduğunu vurguladı. ön libero, " zor durumdaydı. ihtiyacı vardı. terk etmedim. Kulübü seviyorum" dedi.
  1. 19.4.2020
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