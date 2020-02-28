Manisaspor'u bekleyen büyük tehlike! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Manisaspor'u bekleyen büyük tehlike!

Manisaspor'u bekleyen büyük tehlike!

ile Manisa'yı 6 sezon 'de temsil eden ve daha sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'un, son sırada yer aldığı TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu hafta alınacak sonuçlara göre 'e düşmesi kesinleşebilir.

Geçmişte , , , , ve gibi isimlerin forma giydiği, ile 'ın teknik direktör olarak görev yaptığı Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamadı. Ege temsilcisi, daha önce forma giyen futbolculara borçları nedeniyle çeşitli dönemlerde puan silme cezaları aldı.

Manisaspor, 2011-2012'de 'e veda ettikten sonra 2014-2015'te de 1. Lig'den düştü.

TFF 2. Lig'de 1 sezon mücadele ettikten sonra tekrar TFF 1. Lig vizesi alan Ege temsilcisi, 2017-2018'de yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından yeniden TFF 2. Lig'e geriledi.

Geçen yıl da TFF 2. Lig'den düşen Manisaspor, bu sezon mücadele ettiği TFF 3. Lig 1. Grup'ta son sırada ye alıyor.

AMATÖRE DÜŞEBİLİR
Geride kalan 25 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 21 yenilgisi olan Ege temsilcisi, aldığı 6 ceza puanı nedeniyle 0 puanda bulunuyor. Ligde yarın Şile Yıldızspor'u konuk edecek Manisaspor'un müsabakayı kaybetmesi halinde, bitime 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.

SÜPER LİG'DEN AMATÖRE
Son dönemde Süper Lig'de yer alan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş Orduspor, , ve gibi ekipler amatöre kadar geriledi.

Bugüne kadar 72 farklı ekibin mücadele ettiği Süper Lig'de bu takımlardan 26'sı amatöre düştü.?

Süper Lig'de yer alan ekiplerden Adalet, Akçaabat Sebatspor, Aydınspor, Bakırköyspor, Beykoz, Beyoğluspor, Bucaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Feriköy, Gaziantepspor, Göztepe, İzmirspor, Erciyesspor, Kırıkkalespor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Siirtspor, Şekerspor, Vanspor, Vefa, Yeşildirek, Yozgatspor, Zeytinburnuspor ve Zonguldakspor profesyonel liglere veda etmişti.

  1. 28.02.2020
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