Karşıyaka lideri gözüne kestirdi - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Karşıyaka lideri gözüne kestirdi

lideri gözüne kestirdi

Karşıyaka lideri gözüne kestirdi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü lider Kocaelispor'a konuk olacak Play-Off hattındaki 'da teknik direktör Soner Tolungüç, son düdüğe kadar savaşacaklarını söyledi.

Grupta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-kırmızılılarda zorlu 90 dakikaya tam kadro hazırlandıklarını belirten Tolungüç, "'nin iki büyük camiası çok önemli bir maça çıkacak. Rakibimiz uzun süredir lider ve zirvede rahat durumda. Biz de üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz. Hedefimiz Play-Off'tan bir üst lige çıkmak. Onun için mücadelemizi yapacağız. Son düdüğe kadar savaşacağız" şeklinde konuştu.

Takım içinde forma rekabeti yarattıklarını anlatan Tolungüç, "İkinci yarıların zor olacağını biliyorduk. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Kadromuzda derinliği yarattık. Bu bizim için büyük bir avantaj" dedi. Bu arada, taraftarlarının deplasmanı için başlattığı seferberlik de sürüyor. Yeşil-kırmızılıların şimdiden 16 otobüsü doldurduğu, maç gününe kadar sayının 25 otobüse çıkmasının beklendiği öğrenildi. Çok sayıda taraftar da şahsi araçları ve özel minibüslerle Kocaeli'ye gitmeye hazırlanıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'de oynanan maçı 6 bin biletli seyirci izlemişti. Pazar günü 35 bin kapasiteli Kocaeli Stadı'nın dolması bekleniyor.

  1. 27.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka lideri gözüne kestirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN