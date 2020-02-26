Nevşehir Belediyespor'da Gölcükspor maçı öncesi 2 eksik! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Belediyespor'da Gölcükspor maçı öncesi 2 eksik!

Nevşehir Belediyespor'da Gölcükspor maçı öncesi 2 eksik!

3.Lig 3.Grupta mücadele eden Belediyespor antrenmanda 2 oyuncusundan yoksun çalıştı. 26. haftada Gölcükspor'u konuk edecek kırmızı-beyazlı takım iki haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

3.Lig 3.Grupta mücadele eden Belediyespor, Nar tesislerinde hafta sonunda karşılaşacağı Gölcükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig 3. Grupta 2. sırada bulunan , ligin 26. haftasında Gölcükspor'u kendi evinde konuk edecek. Gazi Stadyumunda Gölcükspor'u konuk edecek olan kırmızı beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediespor iki haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Nar tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor'da izinli olan Yasin Dülger dışında eksik futbolcu bulunmazken, sakatlık sonrasında ameliyat olan ve yaklaşık 3 haftadan beri takımdan uzak kalan 'in takımlar birlikte çalışmalarına başlaması ise teknik heyetin yüzünü güldürdü.

  1. 26.02.2020
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