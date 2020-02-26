Nevşehir Belediyespor'da Gölcükspor maçı öncesi 2 eksik!
TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor antrenmanda 2 oyuncusundan yoksun çalıştı. 26. haftada Gölcükspor'u konuk edecek kırmızı-beyazlı takım iki haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.
TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Nar tesislerinde hafta sonunda karşılaşacağı Gölcükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 3. Lig 3. Grupta 2. sırada bulunan Nevşehir Belediyespor, ligin 26. haftasında Gölcükspor'u kendi evinde konuk edecek. Gazi Stadyumunda Gölcükspor'u konuk edecek olan kırmızı beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediespor iki haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Nar tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor'da izinli olan Yasin Dülger dışında eksik futbolcu bulunmazken, sakatlık sonrasında ameliyat olan ve yaklaşık 3 haftadan beri takımdan uzak kalan Hasan Çelik'in takımlar birlikte çalışmalarına başlaması ise teknik heyetin yüzünü güldürdü.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Nevşehir Belediyespor'da Gölcükspor maçı öncesi 2 eksik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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