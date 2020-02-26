Turgutluspor'da Cizre mesaisi - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 3. Lig Turgutluspor'da Cizre mesaisi başladı!

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Turgutluspor'da Cizre mesaisi

3. Lig 2. Grup'ta son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken , pazar günü deplasmanda seyircisiz oynanacak Cizrespor maçı için haftanın ilk çalışmasını teknik direktör nezaretinde tam kadro olarak yaptı.

sporcularla yaptığı toplantıda pazar günü alınan Fethiyespor galibiyeti için teşekkür etti. Biçer, "Bu hafta zor bir deplasman maçına gideceğiz. Bu maça da iyi hazırlanmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.

Fahrettin Solmaz'ın da hazır bulunduğu antrenmanda futbolcuların çok neşeli ve hırslı oldukları gözlendi. Cuma gününe kadar her gün tek antrenman yapacak olan kırmızı siyahlı takım, cumartesi günü İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan önce 'ya sonra oradan da 'ye gidecek. Futbolculara deplasmanda Payasspor beraberliği ile içeride Fethiyespor galibiyeti primlerinin maç öncesi dağıtılması bekleniyor. Profesyonel Şube Sorumlusu Solmaz, son haftalardaki başarılı oyunu Cizrespor deplasmanında da oynayarak bu maçtan mutlaka puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

  1. 26.02.2020
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