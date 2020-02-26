Turgutluspor'da Cizre mesaisi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Turgutluspor, pazar günü deplasmanda seyircisiz oynanacak Cizrespor maçı için haftanın ilk çalışmasını teknik direktör Cüneyt Biçer nezaretinde tam kadro olarak yaptı.
Cüneyt Biçer sporcularla yaptığı toplantıda pazar günü alınan Fethiyespor galibiyeti için teşekkür etti. Biçer, "Bu hafta zor bir deplasman maçına gideceğiz. Bu maça da iyi hazırlanmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.
Profesyonel Şube Sorumlusu Fahrettin Solmaz'ın da hazır bulunduğu antrenmanda futbolcuların çok neşeli ve hırslı oldukları gözlendi. Cuma gününe kadar her gün tek antrenman yapacak olan kırmızı siyahlı takım, cumartesi günü İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan önce Ankara'ya sonra oradan da Cizre'ye gidecek. Futbolculara deplasmanda Payasspor beraberliği ile içeride Fethiyespor galibiyeti primlerinin maç öncesi dağıtılması bekleniyor. Profesyonel Şube Sorumlusu Solmaz, son haftalardaki başarılı oyunu Cizrespor deplasmanında da oynayarak bu maçtan mutlaka puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
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