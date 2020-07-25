Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Antalya'da oynanacak finallerde maçlarını kazanacak takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off final maçlarının programı şöyle:

25 Temmuz Cumartesi:

20.00 Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Gloria Sports Arena)

26 Temmuz Pazar:

20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)

27 Temmuz Pazartesi:

21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)

HEYECAN A SPOR'DA YAŞANIYOR

25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor mücadelesi naklen A Spor ekranlarında yayınlanacak.