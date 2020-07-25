Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?  - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Anagold - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 3. Lig 1. gruptan 2. Lig'e hangi takım yükselecek? Sezonun ilk Play - Off finali A Spor ekranlarında yaşanacak. Peki, Anagold - maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Antalya'da oynanacak finallerde maçlarını kazanacak takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off final maçlarının programı şöyle:

25 Temmuz Cumartesi:
20.00 Anagold - (Gloria Sports Arena)

26 Temmuz Pazar:
20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)

27 Temmuz Pazartesi:
21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)

HEYECAN A SPOR'DA YAŞANIYOR
25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor mücadelesi naklen A Spor ekranlarında yayınlanacak.

  1. 25.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA