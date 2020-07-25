Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 3. Lig 1. gruptan 2. Lig'e hangi takım yükselecek? Sezonun ilk Play - Off finali A Spor ekranlarında yaşanacak. Peki, Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Antalya'da oynanacak finallerde maçlarını kazanacak takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off final maçlarının programı şöyle:
25 Temmuz Cumartesi:
20.00 Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Gloria Sports Arena)
26 Temmuz Pazar:
20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)
27 Temmuz Pazartesi:
21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)
HEYECAN A SPOR'DA YAŞANIYOR
25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor mücadelesi naklen A Spor ekranlarında yayınlanacak.
- 25.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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