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28 Şubat 2020, Cuma
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Lider Muğlaspor’a bilendi

Lider Karacabey Belediyespor Muğlaspor’a bilendi

3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden , bu hafta evinde play-off mücadelesi veren Muğlaspor’u konuk edecek. Morallerin yerinde olduğu mavi-siyahlı ekip, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

3'ünü Lig 3'üncü Grup'ta rakiplerinin farklı bir şekilde önünde liderliğini sürdüren 'da Muğlaspor maçı hazırlıkları sürüyor. , tek eksikliklerinin olduğun belirtti. Başkan ise, "Sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolundan önemli bir adım daha atmak istiyoruz" dedi.

Karacabey Belediyespor Tesislerinde yapılan antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Erdoğan Yılmaz, takımdaki eksiğin kırmızı kart cezalısı Onur Özcan olduğunu söyledi. Erdoğan Yılmaz, ayrıca Abuzer Toplu'nun bu hafta görev alabileceğini ifade etti.

BAŞKAN ÜLKER: SERİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ
Muğlaspor maçını kazanarak galibiyet serisine devam etmek istediklerini belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker ise, "Geçtiğimiz hafta zorlu Gölcükspor deplasmanından 3 puanla döndük. 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyoruz. Sahamızda bu hafta oynayacağımız Muğlaspor maçını da kazanarak galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Muğlaspor'da play-off mücadelesi verdiği için bu maçtan galibiyetle ayrılmak için varını yoğunu sahaya yansıtacak. Bunun bilincindeyiz. Muğlaspor maçına iyi hazırlandık. Sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolundan önemli bir adım daha atmak istiyoruz. Pazar günü oynayacağımız Muğlaspor maçına takımımıza destek vermek için tüm taraftarlarımızı stada davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyespor, 25 hafta sonunda 17 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 57 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Muğlaspor ise 10 galibiyet 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile topladığı 37 puanla 6'ncı sırada bulunuyor. Karacabey Belediyespor'un 1 Mart Pazar günü saat 14.30'da M. Fehmi Gerçeker Stadı'nda karşı karşıya geleceği Muğlaspor maçını, Tunç Özdemir, Kerem İlitangil ve Mustafa Burak Kuş hakem üçlüsü yönetecek.

  1. 28.02.2020
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