Alt liglerin özeti (15.05.19)
Spor Toto 1.Lig, TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları siz değerli okuyucularımız için FOTOMAC.COM.TR olarak derledik. İşte detaylar...
3. Lig 2. Grup yarı finalinde Van BBSK, 0-0'ın rövanşında Karşıyaka'yı 2-1 yendi. Ev sahibinin gollerini 27'de Batuhan ile 67'de Umut kaydetti. Van, finalde Esenler Erok ile eşleşti.
ESENLER RAHAT GEÇTİ: 3-0
İlk maçı 3-1 kazanan Esenler Erok, rövanşta Kızılcabölük'ü 3-0 mağlup etti. Golleri Berat ve Şahin (2) kaydetti. Esenler, 2. Grup finalinde Van BBSK ile eşleşti.
SERİK'TEN GOL ŞOV: 2-4
Serik Belediye, Karacabey'i evindeki ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Antalya ekibi rakibini deplasmanda 4-2 yenerek eledi ve 3. Lig 3. Grup finalinde Çorumspor'un rakibi oldu.
NAZİLLİ KAZANDI ERGENE TURLADI
3. Lig 1. Grup yarı finalinde Nazilli evinde Ergene Velimeşe'yi 1-0 yendi ama yetmedi. İlk maçı evinde 2-0 kazanan Ergene Velimeşe adını finale yazdırmayı başardı. Ergene Velimeşe finalde Nevşehir ile eşleşti.
TFF 3. LİG'DE PLAY-OFF FİNAL EŞLEŞMELERİ
1.GRUP: Ergene Velimeşe-Nevşehir Belediye 2.GRUP: Van Büyükşehir Bld.-Esenler Erokspor 3.GRUP: Serik Belediyespor-Çorumspor
- 16.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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