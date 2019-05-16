Alt liglerin özeti (15.05.19)
17 Mayıs 2019, Cuma
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Alt liglerin özeti (15.05.19)

Alt liglerin özeti (15.05.19)

1.Lig, 2.Lig ve TFF 3.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları siz değerli okuyucularımız için FOTOMAC.COM.TR olarak derledik. İşte detaylar...

KAF DAĞ'INI! AŞTI VAN BBSK FiNALDE
3. Lig 2. Grup yarı finalinde Van , 0-0'ın rövanşında Karşıyaka'yı 2-1 yendi. Ev sahibinin gollerini 27'de Batuhan ile 67'de Umut kaydetti. Van, finalde ile eşleşti.

ESENLER RAHAT GEÇTİ: 3-0
İlk maçı 3-1 kazanan Esenler Erok, rövanşta Kızılcabölük'ü 3-0 mağlup etti. Golleri Berat ve Şahin (2) kaydetti. Esenler, 2. Grup finalinde Van BBSK ile eşleşti.

SERİK'TEN GOL ŞOV: 2-4
Serik Belediye, Karacabey'i evindeki ilk maçı 1-0 kazanmıştı. ekibi rakibini deplasmanda 4-2 yenerek eledi ve 3. Lig 3. Grup finalinde Çorumspor'un rakibi oldu.

NAZİLLİ KAZANDI ERGENE TURLADI
3. Lig 1. Grup yarı finalinde Nazilli evinde 'yi 1-0 yendi ama yetmedi. İlk maçı evinde 2-0 kazanan Ergene Velimeşe adını finale yazdırmayı başardı. Ergene Velimeşe finalde ile eşleşti.

TFF 3. LİG'DE PLAY-OFF FİNAL EŞLEŞMELERİ
1.GRUP: Ergene Velimeşe-Nevşehir Belediye 2.GRUP: Van Büyükşehir Bld.-Esenler Erokspor 3.GRUP: Serik Belediyespor-Çorumspor
  1. 16.5.2019
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