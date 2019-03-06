Bağcılarspor Diyarbekirspor'u deplasmanda 0-2 mağlup etti
06 Mart 2019, Çarşamba
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Bağcılarspor Diyarbekirspor'u deplasmanda 0-2 mağlup etti

Bağcılarspor Diyarbekirspor'u deplasmanda 0-2 mağlup etti

3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında ağırladığı Bağcılar Spor Kulübü’ne 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Bağcılarspor puanını 30'a yükseltirken, Diyarbekirspor 33 puanda kaldı.

3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında ağırladığı Bağcılar Spor Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Bağcılarspor altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Volkan Okur , Ferhat Dalgıç , Mehmet Kirişçioğlu

Diyarbekirspor: Ali Alper Doğan , Fikret Topaloğlu , Gökhan Köseoğlu , , Emre Tosun , ( dk. 46 ), Vedat Budak (Salih Sefercik dk. 46 ), Aytaç Deniz (Osman Bayrak dk. 72 , Mustafa Aydoğdu , Raşit Sevindir , Serhat Zübeyr Koruk

Bağcılar Spor Kulübü: Burak Onur , Murat Rüzgar , İbrahim İşçi , Asım Metin , , ( dk. 62 ), Sezer Yıldırım , Batuhan Türk (Murat Batuhan dk. 58 ), Serhat Mutlu , (Yasin Demirci dk. 75 ), Recep Akkemik

Goller: Özcan Aydın (dk. 8), Muhammed Furkan Işık (dk. 83) (Bağcılar Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Mustafa Aydoğan, Sedat Dursun, Fahri Küçükkurt, Serdar Ümit Deniz (Diyarbekirspor), Halil İbrahim Mızrap, Oğuz Aksoy (Bağcılar Spor Kulübü)
  1. 06.03.2019
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