Fatsa Belediye'den kritik galibiyet

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Ogün Kamacı xx, Ferdi Karadoruk xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx, Osman Berkay xx, Yakup xx, Fatih Çakır xx (Mehmet dk. 89 ?), Oğuzhan xx, Ercüment xx (Hüseyin dk. 77 xx), Ali Say xx, Serkan xx, Fatih xx, Vedat xx (Ozan Can dk. 56 x)

Ankara Adliyespor: Burak xx, Deniz xx, Mert xx, Veli xx, Fatih xx, Salih xx, Hakan xx, Erol Can xx (Oğuzhan dk. 49 x), Serkan xx (Osman dk. 74 x), Ali xx, Enescan xx (Mustafa Koparan dk. 46 xx)

Goller: Osman Berkay (dk. 31), Ali Say (dk. 45 pen.) (Fatsa Belediyespor), Ali Aydemir (dk. 50) (Ankara Adliyespor)

Sarı kartlar: Rıdvan, Ozan Can, Ömer Can (Fatsa Belediyespor), Veli (Ankara Adliyespor)