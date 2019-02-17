Fatsa Belediye'den kritik galibiyet
TFF 3. Lig 3. Grup’ta Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Ankara Adliyespor’u 2-1 mağlup etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Ogün Kamacı xx, Ferdi Karadoruk xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx, Osman Berkay xx, Yakup xx, Fatih Çakır xx (Mehmet dk. 89 ?), Oğuzhan xx, Ercüment xx (Hüseyin dk. 77 xx), Ali Say xx, Serkan xx, Fatih xx, Vedat xx (Ozan Can dk. 56 x)
Ankara Adliyespor: Burak xx, Deniz xx, Mert xx, Veli xx, Fatih xx, Salih xx, Hakan xx, Erol Can xx (Oğuzhan dk. 49 x), Serkan xx (Osman dk. 74 x), Ali xx, Enescan xx (Mustafa Koparan dk. 46 xx)
Goller: Osman Berkay (dk. 31), Ali Say (dk. 45 pen.) (Fatsa Belediyespor), Ali Aydemir (dk. 50) (Ankara Adliyespor)
Sarı kartlar: Rıdvan, Ozan Can, Ömer Can (Fatsa Belediyespor), Veli (Ankara Adliyespor)
- 17.2.2019 22:00
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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