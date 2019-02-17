Fatsa Belediye'den kritik galibiyet
17 Şubat 2019, Pazar
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Fatsa Belediye'den kritik galibiyet

Fatsa Belediye'den kritik galibiyet

TFF 3. Lig 3. Grup’ta sahasında konuk ettiği ’u 2-1 mağlup etti.

Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Ogün Kamacı xx, Ferdi Karadoruk xx
: Ömürcan xx, Rıdvan xx, xx, Yakup xx, Fatih Çakır xx (Mehmet dk. 89 ?), Oğuzhan xx, Ercüment xx (Hüseyin dk. 77 xx), Ali Say xx, Serkan xx, Fatih xx, Vedat xx ( dk. 56 x)
: Burak xx, Deniz xx, Mert xx, Veli xx, Fatih xx, Salih xx, Hakan xx, Erol Can xx (Oğuzhan dk. 49 x), Serkan xx (Osman dk. 74 x), Ali xx, Enescan xx (Mustafa Koparan dk. 46 xx)
Goller: Osman Berkay (dk. 31), Ali Say (dk. 45 pen.) (Fatsa Belediyespor), Ali Aydemir (dk. 50) (Ankara Adliyespor)
Sarı kartlar: Rıdvan, Ozan Can, Ömer Can (Fatsa Belediyespor), Veli (Ankara Adliyespor)

  1. 17.2.2019 22:00
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