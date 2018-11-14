Yeni Orduspor Nihat Balan ile anlaştı
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Nihat Balan ile anlaştı

    Yeni Orduspor Nihat Balan ile anlaştı

    3. Lig 2. Grup takımlarından Teknik ile anlaştı

    Son haftalarda puan kaybeden ve lider olduğu grupta 4. sıraya kadar gerileyen , Teknik ile sezon sonuna kadar anlaştı. Son olarak Tire 1922 Spor'un teknik direktörlüğünü yapan Balan, 52 yaşındaki , daha önce , Gümüşhanespor, Belediye Bingölspor, , ve Bugsaşspor gibi kulüplerde görev aldı.

    1. 14.11.2018 15:16
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