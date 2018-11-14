Yeni Orduspor Nihat Balan ile anlaştı
TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Yeni Orduspor Teknik Direktör Nihat Balan ile anlaştı
Son haftalarda puan kaybeden ve lider olduğu grupta 4. sıraya kadar gerileyen Yeni Orduspor, Teknik Direktör Nihat Balan ile sezon sonuna kadar anlaştı. Son olarak Tire 1922 Spor'un teknik direktörlüğünü yapan Balan, 52 yaşındaki teknik direktör, daha önce Yeni Malatyaspor, Gümüşhanespor, Belediye Bingölspor, Ankara Demirspor, Fatih Karagümrük ve Bugsaşspor gibi kulüplerde görev aldı.
- 14.11.2018 15:16
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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