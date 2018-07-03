Payasspor’da 6 imza birden – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’da 6 imza birden

    Payasspor’da 6 imza birden
    TFF 3. Lig takımı , yeni sezon öncesinde iç transferde 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Başkan Osman Oğuzhan Çolak, "İç transferde Suphi Dağ ile 2 yıllık, Ömer Eleler, Onur Şengül, Gökmen Öztürk, Oğuzhan Kuş, orta saha Sezer Çelik ile birer yıllık yeni sözleşme imzaladık" diye konuştu.
    1. 3.7.2018
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