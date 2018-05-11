Düzcespor-Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor: 1-0
TFF 3'üncü Lig Play Off müsabakasında Düzcespor sahasında Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor futbol takımını 1-0 yendi.
TFF 3'üncü Lig Play Off müsabakasında Düzcespor sahasında Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor futbol takımını 1-0 yendi.
Düzcespor - Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor: 1-0
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
STAT: 18 Temmuz
HAKEMLER : Kutluhan Bilgiç (xx), Baran Eraslan (xx), Seyfettin Ünal (xx)
DÜZCESPOR: Çağrı (xx) (Dk.72 Alper xx) - Hüseyin (xxx), Serhat (xxx), Bedri(xxx), Çağrı (xx), Buğra (xx)(Dk.78 Kemal x), Mustafa (x) (Dk.88 Ahmet), Tayfun (xxx), Zihni (xx), Burçak (xxx), Oktay (xx)
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR : İsmet (xx) - Mert (xx) (Dk.69 Eren xx), Özkan (xx), Rahmi (xx), Hasan (xx), Hacı Şükrü (xx) (Dk.86 Nazif), Zafer (xx), Güney (xx) (Dk.79 Güray), Aykut (xx), Coşkun (xx), Ali Kemal (xx)
GOL: Dk.65 Tayfun (Düzcespor)
SARI KART: Hüseyin, Burçak, Oktay, Alper (Düzcespor),
TFF 3'üncü Lig Play Off müsabakasında Düzcespor sahasında Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor futbol takımını 1-0 yendi.
- 11.5.2018 18:39
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
Düzcespor-Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor: 1-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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