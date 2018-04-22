İsmail Kartal: “Büyük Ankaragücü takımını hak ettiği yere getirmek istiyoruz”
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gazişehir Gaziantepspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Büyük Ankaragücü takımını hak ettiği yere getirmek istiyoruz” dedi.
Goller bulduk. Sonuç olarak biz bugün istediğimizi aldık. Güçlü rakibe karşı farklı kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz kazandık ve şimdi rakiplerimizi bekliyoruz. Önümüzde iki tane maç var ve bu iki maçı da kazanıp rakiplerimizin bir yerde takılmasını bekleyeceğiz. İnşallah her şey planladığımız gibi olur. Büyük Ankaragücü takımını hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bu takımı herkes destekledi, herkese teşekkür ediyorum ve inşallah sonu da güzel biter. Futbol anlamında kaybetmeyi göze alacak bir adam değilim. Rakiplere bakıyoruz, bir de bizim oynadığımız oyunlara bakıyoruz. Biz gerçekten hak ederek kazanıyoruz. Biz sezon başından beri herkesle çarpışarak, savaşarak bu puanları topladık" ifadelerini kullandı.
- 22.4.2018 18:19
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
-
Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
-
Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
İsmail Kartal: “Büyük Ankaragücü takımını hak ettiği yere getirmek istiyoruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.