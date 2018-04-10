Aydınspor 1923'te Ceviz pes etmeyecek
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek amatör kümeye düşme potasından kurtulamayan ve sınırdaki rakibi Osmaniyespor'un 4 puan gerisine düşen Aydınspor 1923'te teknik direktör Mustafa Ceviz mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Kalan 4 haftayı kayıpsız geçmek zorunda olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Tepecikspor'u yenseydik büyük avantaj elde edecektik. Osmanyispor da lider Uşakspor'dan puan aldı. Futbolun içinde bunlar var. Bizim maçlarımızı kazanmaktan başka yolumuz yok. Rakibimizle aramızdaki 4 puan farkı kapatacağımıza inanıyorum" dedi.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:08
-
Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Negredo oyuna sonradan girince etkili oluyor.. Herkes'e inat Larin ile baslayip sonradan Negredoyu alarak bi denemek lazim Laz inatli hoca !
-
Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 5
Yorum
ARDA TURAN ADAMDIR GS tarftarı kötü tezahurattan medet umuyo..arda size para kazandrdı gitti..geri aldınızda gelmedi mi..adamın ülkesine dönmesi suçmu.GS YENİL
-
Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı
Toplam 3
Yorum
UltraFB gs bu hafta kaybeder ve digerleri kazanirsa 4. lüge düsebilir balonlar birer birer patliyor
Aydınspor 1923'te Ceviz pes etmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.