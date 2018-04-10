Aydınspor 1923'te Ceviz pes etmeyecek

Kalan 4 haftayı kayıpsız geçmek zorunda olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Tepecikspor'u yenseydik büyük avantaj elde edecektik. Osmanyispor da lider Uşakspor'dan puan aldı. Futbolun içinde bunlar var. Bizim maçlarımızı kazanmaktan başka yolumuz yok. Rakibimizle aramızdaki 4 puan farkı kapatacağımıza inanıyorum" dedi.