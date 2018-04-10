Aydınspor 1923'te Ceviz pes etmeyecek – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'te Ceviz pes etmeyecek

    Aydınspor 1923'te Ceviz pes etmeyecek

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek amatör kümeye düşme potasından kurtulamayan ve sınırdaki rakibi Osmaniyespor'un 4 puan gerisine düşen 'te teknik direktör mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

    Kalan 4 haftayı kayıpsız geçmek zorunda olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Tepecikspor'u yenseydik büyük avantaj elde edecektik. Osmanyispor da lider Uşakspor'dan puan aldı. içinde bunlar var. Bizim maçlarımızı kazanmaktan başka yolumuz yok. Rakibimizle aramızdaki 4 puan farkı kapatacağımıza inanıyorum" dedi.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:08
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