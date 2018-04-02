Turgutluspor'da yedeklere şans doğdu
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Gölcükspor'u 1-0 yenerek iç sahadaki 9 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Turgutluspor'da teknik direktör Erdal İşkar, kalan haftalarda fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermeyi planladığını söyledi.
Ligde küme düşme korkusu ya da Play-Off iddiası bulunmayan kırmızı-siyahlılar, 10'uncu sırada yer alıyor. Son 5 haftada Turgutluspor'a yakışan futbolu sergileyeceklerini dile getiren teknik patron İşkar, "Maksimum puanları toplayarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Fazla oynamayan arkadaşlara şans verebiliriz. Önemli olan Turgutluspor'u en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:19
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TARAFTAR Stata giden seyirci sayısı beş bin , oy kullanacak üye sayısı 25 bin.
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Beşiktaş'ın gündemindeki Pastore'den transfer açıklaması!
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wolverine82 sene sonu adrıano,negredo,love,çine satalım gelen paraya yusuf yazıcı ve aboubakar ı alalım
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Denizli o iki isme dikkat çekti
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GS BU KENDİSİ EFSANE GS YIN İKİ EFSANESİ İŞTE BÖYLE KARŞILAŞIR İŞTE BÖYLE EFSANELEŞİR. BİRİ İMPARATOR BİRİ PROFOSÖR. GS LILAR NE KADAR GURUR DUYSA AZDIR.
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