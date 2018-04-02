Turgutluspor'da yedeklere şans doğdu

Ligde küme düşme korkusu ya da Play-Off iddiası bulunmayan kırmızı-siyahlılar, 10'uncu sırada yer alıyor. Son 5 haftada Turgutluspor'a yakışan futbolu sergileyeceklerini dile getiren teknik patron İşkar, "Maksimum puanları toplayarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Fazla oynamayan arkadaşlara şans verebiliriz. Önemli olan Turgutluspor'u en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.