Turgutluspor'da yedeklere şans doğdu – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da yedeklere şans doğdu

    Turgutluspor'da yedeklere şans doğdu

    3'üncü  2'nci Grup'ta evinde Gölcükspor'u 1-0 yenerek iç sahadaki 9 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran 'da teknik direktör Erdal İşkar, kalan haftalarda fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermeyi planladığını söyledi.

    Ligde küme düşme korkusu ya da Play-Off iddiası bulunmayan kırmızı-siyahlılar, 10'uncu sırada yer alıyor. Son 5 haftada 'a yakışan futbolu sergileyeceklerini dile getiren teknik patron İşkar, "Maksimum puanları toplayarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Fazla oynamayan arkadaşlara şans verebiliriz. Önemli olan Turgutluspor'u en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:19
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