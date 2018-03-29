Bağcılarspor play-off uğruna – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bağcılarspor play-off uğruna

    Bağcılarspor play-off uğruna

    3. Lig 2. Grupta yer alan ligin 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

    Geçen haftaki Pazarspor mağlubiyetinin ardından play-off şansını zora sokan karşısında moral kazanmak istiyor. Evindeki galibiyet serisini devam ettirerek play-off şansını arttırmak istiyor. Taraftarının desteği ile evindeki 4 maçlık galibiyet serisini 5 maça çıkarmak için sahaya çıkacak.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bağcılarspor play-off uğruna haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN