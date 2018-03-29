Bağcılarspor play-off uğruna
TFF 3. Lig 2. Grupta yer alan Anadolu Bağcılarspor ligin 29. haftasında Ankara Demir ile karşı karşıya geliyor.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:49
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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Galatasaray'a dava açtı!
Toplam 1
Yorum
austin şu dönemde yapılan bu davalar kayıtlara geçti.unutulmayacak tabii ki.
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İşte Çalımbay'ın zafer planı: Gomis-Rodrigues...
Toplam 3
Yorum
UA1905 Bjk ye yat GALATASARAYIMIZA önlem al tuttuğun takım bjk ye niye önlem almadın
Bağcılarspor play-off uğruna haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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