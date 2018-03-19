Aydınspor 1923'te küme düşme korkusu
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Baysal İnşaat Düzyurtspor önünde golsüz eşitliği bozamayıp düşme potasından kurtulamayan Aydınspor 1923, kalan 7 hafta öncesi kurtuluş barajının 4 puan gerisinde kalarak camiasını endişelendirdi.
Üst üste ikinci sezonda da küme düşme korkusu yaşayan Aydın'da teknik direktör Mustafa Ceviz, Düzyurtspor karşısında beklenmedik 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Maalesef tüm planlarımız alt üst oldu. Taraftarımızdan özür diliyorum. Oyunda pozisyon zenginliği yaşamadık. İki ya da üç fırsat bulduk ama değerlendiremedik. İlk yarı rakibe pozisyon da vermedik. İkinci yarı ise biraz öne çıkınca sıkıntı yaşadık. Daha önceki maçlarımıza oranla iyi oynayamadık" dedi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:09
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 8
Yorum
Recep Duymaç Hakem tarafsız olsaydı ne ise onu verseydi kimse itiraz edemezdi ama 3 net penaltıyı göremiyen bir hakem nasıl oluyorda FB tutmuş oluyor
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
aziz istifa git artık şu klüpten aziz yıldırım yıldık artık..
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
FB BİR FENERLİ OLARAK HAKEM ALANEN BİZİ SAVUNMUŞTUR İNANAMIYORUM HAKEMİ ELEŞTİRMELERİNE ŞENOL HOCAYI DİNLEYİN NASIL ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYO UTANMAZ
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