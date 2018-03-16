Turgutluspor'a Şirin destek – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    'a Şirin destek

    Turgutluspor'a Şirin destek

    TURGUTLU Belediye Başkanı Turgay Şirin, 3. Lig 2. Grup ekiplerinden 'a idman ziyareti yaparak moral verdi. Başkan Şirin, teknik patron Erdal İşkar ve futbolculara elleriyle baklava yedirdi. Ligde pazar günü evinde oynayacağı maçı hazırlıklarını 7 Eylül Stadı'nda gerçekleştiren Kasaba'da yönetim de takıma Erciyespor galibiyetinin 2'şer bin TL primlerini dağıttı. Takım kaptanı Ferdi, Turgutluspor'dan 3 puan isteyen Şirin'e galibiyet sözü verdi.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:12
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