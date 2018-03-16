Turgutluspor'a Şirin destek
TURGUTLU Belediye Başkanı Turgay Şirin, 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'a idman ziyareti yaparak moral verdi. Başkan Şirin, teknik patron Erdal İşkar ve futbolculara elleriyle baklava yedirdi. Ligde pazar günü evinde oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını 7 Eylül Stadı'nda gerçekleştiren Kasaba'da yönetim de takıma Kayseri Erciyespor galibiyetinin 2'şer bin TL primlerini dağıttı. Takım kaptanı Ferdi, Turgutluspor'dan 3 puan isteyen Şirin'e galibiyet sözü verdi.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:12
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 12
Yorum
baba kartal Adam gibi adam ,örnek insan ,türkiye gelmiş geçmiş en başarılı yabancı futbolcu.Taraflı tarafsız tüm futbol severlerin sevdiği kral alex.
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Büyük buluşma
Toplam 2
Yorum
ali haydi aslanlar aslantepeye destek olmaya
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Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis...
Toplam 10
Yorum
recep bjk li kardesler,her alanda antipatik olmaya basladiniz.mütevazi,sempatik kartal gitti,yerine arogant,büyüklük kompleksinde bir canavar geld
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