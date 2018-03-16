Turgutluspor'a Şirin destek

TURGUTLU Belediye Başkanı Turgay Şirin, 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'a idman ziyareti yaparak moral verdi. Başkan Şirin, teknik patron Erdal İşkar ve futbolculara elleriyle baklava yedirdi. Ligde pazar günü evinde oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını 7 Eylül Stadı'nda gerçekleştiren Kasaba'da yönetim de takıma Kayseri Erciyespor galibiyetinin 2'şer bin TL primlerini dağıttı. Takım kaptanı Ferdi, Turgutluspor'dan 3 puan isteyen Şirin'e galibiyet sözü verdi.