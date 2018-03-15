Bağcılarspor taraftarı ile mutlu – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Bağcılarspor taraftarı ile mutlu

    Bağcılarspor taraftarı ile mutlu

    3. 2. Grup'ta mücadele eden ligin 27. haftasında Velimeşespor ile evinde karşı karşıya gelecek.

    'de 8. sırada bulunan yakaladığı seriyi sürdürerek Play-off yolunda emin adımlarla yürümek istiyor. Geçen hafta Muğlaspor'u deplasmanda 1-0 dan geri gelip 2-1 yenerek 3 puanı aldı. Evinde ve deplasmanda büyük teknik direktör Armağan Turhan ile büyük çıkış gösteren Anadolu Bağcılarspor bu hafta evinde galip gelmek istiyor.

    TARAFTARI İNANIYOR
    Anadolu Bağcılarspor kulübü taraftar grubu Cefakar Bağcılarlılar takımının Play-off'a çıkacağına inanıyor ve büyük destek veriyor.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:25
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