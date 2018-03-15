Bağcılarspor taraftarı ile mutlu
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Anadolu Bağcılarspor ligin 27. haftasında Velimeşespor ile evinde karşı karşıya gelecek.
TARAFTARI İNANIYOR
Anadolu Bağcılarspor kulübü taraftar grubu Cefakar Bağcılarlılar takımının Play-off'a çıkacağına inanıyor ve büyük destek veriyor.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:25
-
Çalımbay taraftar desteği istiyor
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu ts'ye geldiğinden beri 5.lik gibi bir hedefi olan hoca çağrı yapsa da taraftar gelmez. derhal istifa etmen gerekli hoca ts'a küçük geliyrsun
-
Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 10
Yorum
taha yine penaltı yada volkan maçı tahrik etmezse hakem taraftarın ooo sesine kulak asmazsa ortada biter 0 0
-
Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 10
Yorum
han 17 ugurlu bir rakam sever Gala 17 yi. 17 mayıs yanına bir de 17 mart eklenir. güzel olur oynayın kuponlarınızı 1:3 yada 1:4
Bağcılarspor taraftarı ile mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.