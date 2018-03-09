Lider Uşakspor gurbette
TFF 3. Lig 3. Grup'ta normal sezonun son 9 haftası öncesi en yakın rakibinin 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Utaş Uşakspor, yarın Karacabey Birlikspor deplasmanına çıkacak. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Grupta 54 puanı bulunan Uşak, son 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inden beraberlikle ayrıldı.
Ligde 1. Grup'ta alt sıralardan kurtulamayınca Teknik Direktör Selahattin Dervent'le yollarını ayıran Bergama Belediyespor, 14 Eylül Stadı'nda Bayburt Grup Özel İdare'yi konuk edecek. 2. Grup'ta Play-Off hesapları yapan Tire 1922, Erokspor'a, Turgutluspor ise Erciyesspor'a konuk olacak. Tüm maçlar saat 15.00'te start alacak.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:10
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Mertcan'dan itiraf
Toplam 4
Yorum
argon Eğer almışlarsa iyi yapmışlar. Çok yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş ın yeni Şifo su olabilir..
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Fikret Orman: "Quaresma'nın yaptığı hareketi..."
Toplam 2
Yorum
fener fener kollanıyor, ya ceza almıyorlar yada indiriyorlar fernandaonun yaptıgını başka ülkede olsa futbol hayatı biterdi
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Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Toplam 3
Yorum
Ahmet Ç Bu Ayyıldız tim kadar gereksz bir hacker grubu görmedm anca facebook insta patlatırlar milli duyguları kullanarak reklam yaparlr hepsi yalan
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