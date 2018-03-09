Lider Uşakspor gurbette – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Lider Uşakspor gurbette

    Lider Uşakspor gurbette

    3. Lig 3. Grup'ta normal sezonun son 9 haftası öncesi en yakın rakibinin 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Utaş Uşakspor, yarın Karacabey Birlikspor deplasmanına çıkacak. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Grupta 54 puanı bulunan Uşak, son 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inden beraberlikle ayrıldı.

    Ligde 1. Grup'ta alt sıralardan kurtulamayınca Teknik Direktör Selahattin Dervent'le yollarını ayıran Bergama Belediyespor, 14 Eylül Stadı'nda Bayburt Grup Özel İdare'yi konuk edecek. 2. Grup'ta Play-Off hesapları yapan Tire 1922, Erokspor'a, Turgutluspor ise Erciyesspor'a konuk olacak. Tüm maçlar saat 15.00'te start alacak.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:10
    Etiketler:
    TFF
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