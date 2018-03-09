Bağcılarspor deplasmanda – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Bağcılarspor deplasmanda

    Bağcılarspor deplasmanda

    3. Lig 2. Grup'da mücadele eden Kulübü ligin 26. haftasında Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek.

    12. haftada düşme potasına yakın bir noktada takımın başına geçen Armağan Turan 'u düşme potasından kurtardı. Pazar günü Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek olan Anadolu Bağcılarspor kendine güveniyor.

    Taraftarı yanında
    Evinde seri yakalayan Anadolu Bağcılarspor bu seriyi deplasmanda da sürdürmek istiyor. Anadolu Bağcılarspor'un taraftar grubu Cefakar Ters Kelepçe'nin de staddaki yerini alacağı öğrenildi.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:29
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