Bağcılarspor deplasmanda
TFF 3. Lig 2. Grup'da mücadele eden Anadolu Bağcılarspor Kulübü ligin 26. haftasında Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek.
12. haftada düşme potasına yakın bir noktada takımın başına geçen Armağan Turan Anadolu Bağcılarspor'u düşme potasından kurtardı. Pazar günü Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek olan Anadolu Bağcılarspor kendine güveniyor.
Taraftarı yanında
Evinde seri yakalayan Anadolu Bağcılarspor bu seriyi deplasmanda da sürdürmek istiyor. Anadolu Bağcılarspor'un taraftar grubu Cefakar Ters Kelepçe'nin de staddaki yerini alacağı öğrenildi.
Taraftarı yanında
Evinde seri yakalayan Anadolu Bağcılarspor bu seriyi deplasmanda da sürdürmek istiyor. Anadolu Bağcılarspor'un taraftar grubu Cefakar Ters Kelepçe'nin de staddaki yerini alacağı öğrenildi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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sdf sdf sezon başı fb almalıydı
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canyavuz bu sefer allah ın izni ile en kötü ihtimalle 15 paun toplayacağız 6 maçta
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