Manisa ve Muğla gurbette – Fotomaç – 02 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ve gurbette

    Manisa ve Muğla gurbette

    3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta evinde Yeni Altındağ Belediyespor'a 3-2 yenilen 53 puanlı lider Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda 33 puanı bulunan Ofspor'la karşı karşıya gelecek. Trabzon Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda oynanacak 25. haftanın açılış maçı saat 14.00'te başlayacak. Manisa temsilcisi kazanarak en yakın takipçisi Bayrampaşa'yla arasındaki 9 puanlık farkı korumayı hedefliyor.

    2. Grup'ta 1461 Trabzon ve Kırıkhanspor'u yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkaran 15. sıradaki Muğlaspor ise Yeşil Bursa deplasmanında terleyecek. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'ndeki randevu 14.30'da start alacak. temsilcisi düşme hattındaki rakibini mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisa ve Muğla gurbette haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN