Manisa ve Muğla gurbette

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta evinde Yeni Altındağ Belediyespor'a 3-2 yenilen 53 puanlı lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda 33 puanı bulunan Ofspor'la karşı karşıya gelecek. Trabzon Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda oynanacak 25. haftanın açılış maçı saat 14.00'te başlayacak. Manisa temsilcisi kazanarak en yakın takipçisi Bayrampaşa'yla arasındaki 9 puanlık farkı korumayı hedefliyor.

2. Grup'ta 1461 Trabzon ve Kırıkhanspor'u yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkaran 15. sıradaki Muğlaspor ise Yeşil Bursa deplasmanında terleyecek. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'ndeki randevu 14.30'da start alacak. Muğla temsilcisi düşme hattındaki rakibini mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor.