TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta evinde Yeni Altındağ Belediyespor'a 3-2 yenilen 53 puanlı lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda 33 puanı bulunan Ofspor'la karşı karşıya gelecek. Trabzon Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda oynanacak 25. haftanın açılış maçı saat 14.00'te başlayacak. Manisa temsilcisi kazanarak en yakın takipçisi Bayrampaşa'yla arasındaki 9 puanlık farkı korumayı hedefliyor.
2. Grup'ta 1461 Trabzon ve Kırıkhanspor'u yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkaran 15. sıradaki Muğlaspor ise Yeşil Bursa deplasmanında terleyecek. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'ndeki randevu 14.30'da start alacak. Muğla temsilcisi düşme hattındaki rakibini mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:48
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 34
Yorum
Nirvana Q7 kendine dirsek atana aynı şekilde karşılık verdi ve cezasını gördü . Başka cezaya gerek olmamalı . J. De F...ing Souza ceza görmeli .
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Senaryo yazmışlar
Toplam 11
Yorum
Nirvana Bu Fb lilerin bir no lu özelliği seyrettiklerini anlamamaları .
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Koridorlar karıştı
Toplam 24
Yorum
barış kadıköy ve cehennme ha, valla çok güldüm : ) )
Manisa ve Muğla gurbette haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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