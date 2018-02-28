Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Anadolu Bağcılarspor, 2 hafta deplasman mücadelelerinin ardından taraftarlarıyla buluşuyor.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:28
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
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Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
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