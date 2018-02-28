Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor

    Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor

    3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden , 2 hafta deplasman mücadelelerinin ardından taraftarlarıyla buluşuyor.

    Deplasmanda inişli çıkışlı performans gösteren , bu hafta evinde Yeni 'yu ağırlayacak. Evinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bağcılarspor evindeki serisini sürdürmek istiyor.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:28
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