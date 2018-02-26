Utaş Uşakspor haftanın en karlı takımı oldu – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    haftanın en karlı takımı oldu

    Utaş Uşakspor haftanın en karlı takımı oldu

    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasman maçında Baysal İnşaat Düzyurtspor'u 5-0 mağlup ederek 51 puana ulaşan , en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkarmanın keyfini yaşıyor.

    Şampiyonluğa adım adım ilerleyen Uşakspor, zirve takipçisi 'nun haftayı beraberlikle, 3'üncü sıradaki Kızılcabölükspor'un puansız, 4'üncü sıradaki 'un 1 puanla kapatmasıyla haftanın en karlı takımı oldu. Bu sezon ilk defa rakip fileleri 5 kez sarsan kırmızı-siyahlılar, pazar günü evinde Kızılcabölükspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:35
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