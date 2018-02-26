Utaş Uşakspor haftanın en karlı takımı oldu
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasman maçında Baysal İnşaat Düzyurtspor'u 5-0 mağlup ederek 51 puana ulaşan Utaş Uşakspor, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkarmanın keyfini yaşıyor.
Şampiyonluğa adım adım ilerleyen Uşakspor, zirve takipçisi Tarsus İdmanyurdu'nun haftayı beraberlikle, 3'üncü sıradaki Kızılcabölükspor'un puansız, 4'üncü sıradaki Çorum Belediyespor'un 1 puanla kapatmasıyla haftanın en karlı takımı oldu. Bu sezon ilk defa rakip fileleri 5 kez sarsan kırmızı-siyahlılar, pazar günü evinde Kızılcabölükspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:35
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Tuncay Şanlı: "Ben olsam bırakırdım"
Toplam 37
Yorum
KrAlex Tamamiyle taktiksel hatanın kurbanı olundu. Önde olan takımı geriye çekmek nasıl bir mantıktır üstünlük sende rakibin oynamasına izin ver !
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Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ ANADOLU TAKIMLARINA KARŞI 1-0 ÖNE GEÇİYORSUN O ZAMAN BİLE BERABERE KALIYORSUN AYKUT EFENDİ SALDIRACAKSIN ACIMAYACAKSIN DEFANS NEREYE KADAR
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 4
Yorum
forever1903 hic düsünmeden 1) Negredo, 2) Medel 3) Q7, negredo q7 ye resmen kosu yollarini ögretiyor, bu adamin degerini bilin, atmasa bile rahat gol at
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