Utaş Uşakspor haftanın en karlı takımı oldu

Şampiyonluğa adım adım ilerleyen Uşakspor, zirve takipçisi Tarsus İdmanyurdu'nun haftayı beraberlikle, 3'üncü sıradaki Kızılcabölükspor'un puansız, 4'üncü sıradaki Çorum Belediyespor'un 1 puanla kapatmasıyla haftanın en karlı takımı oldu. Bu sezon ilk defa rakip fileleri 5 kez sarsan kırmızı-siyahlılar, pazar günü evinde Kızılcabölükspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.