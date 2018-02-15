Muğlaspor'u düşme korkusu sardı

Ligde 6 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlılar üst üste 4 mağlubiyet aldı. Devre arasında kadrosunda büyük operasyon yapan Muğla'da teknik direktörlük görevine İskender Eroğlu'nun yerine Ramazan Silin'in getirilmesi de henüz kötü gidişe çare olmadı. Muğla temsilcisi grupta 22 puanla düşme hattının tek basamak ve 2 puan üzerinde yer alıyor.