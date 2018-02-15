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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    'u düşme korkusu sardı

    Muğlaspor'u düşme korkusu sardı

    3. Lig 2. Grup'ta , düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı.

    Ligde 6 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlılar üst üste 4 mağlubiyet aldı. Devre arasında kadrosunda büyük operasyon yapan Muğla'da teknik direktörlük görevine İskender Eroğlu'nun yerine Ramazan Silin'in getirilmesi de henüz kötü gidişe çare olmadı. Muğla temsilcisi grupta 22 puanla düşme hattının tek basamak ve 2 puan üzerinde yer alıyor.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:51
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