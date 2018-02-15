Muğlaspor'u düşme korkusu sardı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Muğlaspor, düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı.
Ligde 6 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlılar üst üste 4 mağlubiyet aldı. Devre arasında kadrosunda büyük operasyon yapan Muğla'da teknik direktörlük görevine İskender Eroğlu'nun yerine Ramazan Silin'in getirilmesi de henüz kötü gidişe çare olmadı. Muğla temsilcisi grupta 22 puanla düşme hattının tek basamak ve 2 puan üzerinde yer alıyor.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:51
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İki yolcu birden
Toplam 10
Yorum
FARAN En kaliteli bölgen defans olacak arkadaş.. Uğur gibi düz oyuncularla kafaya oynayamazsın.
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Yorum
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Toplam 15
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metin,ali,feyyaz madem oyle yapmis, atin yedege, sampiyonlar ligindede oynatmayin, onun yerinde tolgay oynasin, 10 kati daha fazla asist ve gol atar
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