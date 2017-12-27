Muğlaspor'da 9 futbolcu ile yollar ayrıldı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Muğlaspor'da 9 futbolcu ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, takımın menfaatlerini ön planda tuttuklarını belirterek, "Yedek kalecilerimizden Türker Dırdıroğlu, defans oyuncuları Erhan Gözetlik, Mithat Doğramacı, Mehmet Altındağ, Caner Turp, orta sahadan Haluk Ulaşoğlu, Fatih Bolat, Enes Erdal İç ve Ender Acar ile yollarımızı ayırdık. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Yapacağımız takviyeler ile ikinci devrede bambaşka bir Muğlaspor izlettireceğiz" açıklamasını yaptı. Yeşil-beyazlı ekip ara transferde ilk imzayı Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Engin Güngör'e attırmıştı.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:50
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Terim'in yeni hedefi: Samuel Eto'o!
Toplam 7
Yorum
maho gomis ile ligi alt üst eder . bu haber umarim dogrudur eren derdiyokdan hayir gelmez cok net dün gece gene belli etti bizim takim ona fazla
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Fatih Terim o ismin biletini kesti!
Toplam 1
Yorum
maho denayer Gs de oynayacak kapasitede deil zaten aksi olsa ingiltereden talibi cikardi Gs yide hizli istanbul geceleri icin istedi cok net .
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Terim, Hasan Şaş'ın ardından iki ismi daha...
Toplam 2
Yorum
maho hoca hasan sas hayirli olsuna gelsin dedi o konuda bence belirsiz . elmandere kimse yok demez taffarelede ama hasan sas hocada mutlak gelsin
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